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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! Doğalgaz merkezi mesajı: Gelecek aylarda kurulabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş Türkiye açıklaması! Doğalgaz merkezi mesajı: Gelecek aylarda kurulabilir

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" ifadelerini kullandı.

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