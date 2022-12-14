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Haberler Galeri Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından destek sağlanıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz ödemeleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın doğalgaz yardımı açıklamaları sonrasında doğalgaz yardımı ödemeleri 12 Kasım tarihi itibarıyla başlamıştı. Peki, doğalgaz yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, detaylar..

Giriş Tarihi: 14.12.2022 20:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 20:27
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Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Doğalgaz desteğinde aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın doğalgaz yardımı açıklamaları sonrasında doğalgaz yardımı ödemeleri 12 Kasım tarihi itibarıyla başlamıştı.Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

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Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

DOĞALGAZ YARDIMI ARALIK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Doğalgaz fatura yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Kasım ayında başlayan başvurular sonrasında ödeme tarihleri bekleniyor. Geçtiğimiz ay ikinci hafta ödenmeye başlayan doğalgaz tüketim yardımının bu ay da yine aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

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Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Dün ki Kabine Toplası'nda ardından destek ödemleriyle ilgili bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

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Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."