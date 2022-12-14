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Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?
Doğalgaz faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından destek sağlanıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz ödemeleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın doğalgaz yardımı açıklamaları sonrasında doğalgaz yardımı ödemeleri 12 Kasım tarihi itibarıyla başlamıştı. Peki, doğalgaz yardımı nasıl alınır, şartları neler? İşte, detaylar..
Giriş Tarihi: 14.12.2022 20:21Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 20:27