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Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği onaylanan yüz binlerce haneye sağlanan doğalgaz yardımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...