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Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği onaylanan yüz binlerce haneye sağlanan doğalgaz yardımı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:50
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Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuru yapan vatandaşlara 900 TL ile 2.500 TL aralığında ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Şimdi ise gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Peki, 2022 Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

ARALIK AYI DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, aralık ayı doğalgaz fatura desteği ödemeleri henüz başlamadı. Kasım ayında ikinci haftada başlayan ödemelerin bu ay da aynı tarihler aralığında ödenmesi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

Doğalgaz tüketim desteği bu yıl hayata geçirildi. Doğal gaz tüketim desteğinde, kış dönemi ödemeleri kasım ayında başladı. 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükseltildi.

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Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

"DAHA FAZLA HANENİN YARARLANMASI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR"

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Bakan Yanık, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

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Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini bildiren Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." açıklamasını yaptı.