Aralık ayı doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...

"DAHA FAZLA HANENİN YARARLANMASI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR"

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Bakan Yanık, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.