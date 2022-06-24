6. yargı paketi yasalaştı! Stokçuluk yapana hapis yolu

Yargı alanında önemli değişiklikler içeren 6'ncı yargı paketi Meclis'ten geçti. Yeni yasayla stokçulukla mücadelede önemli bir adım atıldı. Stokçuluk yaptığı belirlenen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Gelişmeleri değerlendiren Dilek Güngör, “Bence bu stoğun önünü kesecek bir düzenleme oldu. Kur ile alakası olmayan ürünlerin bile fiyatlarının arttığını görüyorduk. Marketlere baskınlar düzenlendiğinde stokçuluğun yaşandığını gördük. Dolayısıyla bundan sonra bu işlere tevessül edenler için ciddi bir yaptırım geldi.” ifadelerini kullandı.

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