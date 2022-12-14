Fırsatçının malı elinde kaldı! Stokçular kapana sıkıştı

Koronavirüs pandemisi ve döviz fiyatlarındaki hareketliliği fırsata çevirip haksız kazanç peşinde koşan stokçular kapana sıkıştı. Yüksek fiyatla stokladıkları malların fiyatları düştü. Depolar ağzına kadar dolu, şimdi bu ürünleri elden çıkarma derdindeler.

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