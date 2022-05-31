Bakan Nebati: Nedensizce artan fiyatlara, stokçuluğa, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz

Geçmişte kronik hale gelmiş cari açıklardan, bu açıkların finansmanının sıcak parayla yapılmasından ve sermaye akışlarının kesilmesiyle girilen krizlerden ülke olarak çok çektiklerini dile getiren Nebati, bu sorunları kalıcı şekilde çözmek amacıyla Türkiye Ekonomi Modelini tasarladıklarını ifade etti. Bu modelin, makroekonomik istikrarı, finansal istikrarı ve fiyat istikrarını tesis edecek en sağlıklı çözüm olduğuna işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Modelimizi uygulamaya yakın zamanda başlamamıza rağmen meyvelerini şimdiden almaya başladık. Sanayimizin GSYH içindeki payı önemli bir artış eğilimine girdi. Büyümede, istihdamda, ihracatta hamdolsun oldukça iyi gidiyoruz. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde, gece gündüz demeden ülkemiz için, vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Modelimizin kazanımlarını tam olarak görmek için elbette zamana ihtiyaç var. Biliyorsunuz yapısal dönüşümler sancılı olur ve zaman alır. Ancak sonrası kazançlı olur, sabrederek çalışanlara bolluk ve bereket olarak döner. Bizler de 'bu dönüşümü iyi ki yapmışız' diyeceğimiz günlere doğru inşallah adım adım ilerliyoruz. Bizim üç tane olmazsa olmazımız var, 'üretim, istihdam ve ihracat', siz üreteceksiniz, biz destekleyeceğiz. Siz yeni fikirlerle, heyecanlarla geleceksiniz, biz sizin heyecanınıza ortak olacağız. Bu ülkede taş üstüne taş koyanın bizim başımızın üzerinde yeri var. Bakanlık olarak üretmek isteyenin bugüne kadar her daim yanında olduk, bundan sonra da olacağız, önünüzü açacağız."