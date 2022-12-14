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Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete’de

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü çeşitli kadrolara personel alacağını duyurdu. - Bakanlık dernekler denetçi yardımcısı kadrosuna 50 personel alacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı 25 stajyer kontrolör alımı gerçekleştirecek.

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