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THY tasarımda da Avrupa’nın en iyisi seçildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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THY tasarımda da Avrupa’nın en iyisi seçildi

Bayrak taşıyıcı havayolları arasında Avrupa’da en çok uçuş yapan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) Avrupa’nın ‘En İyi Tasarıma Sahip Havayolu’ ödülünün sahibi oldu.

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