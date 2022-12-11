BDDK’dan flaş döviz adımı! Bankalar 11 milyar dolar bozduracak

10,8 MİLYAR DOLAR DÖVİZİ BOZDURMALARI LAZIM

BDDK verilerine göre; bankacılık sektörünün 1 trilyon 350 milyar lira (72 milyar dolar) civarında öz kaynağı bulunuyor. Eski düzenlemeye göre; öz kaynağının yüzde 20'sine karşılık gelen 14,4 milyar dolar kadar net döviz pozisyonu yapabilen bankalar, yine düzenlemeye göre 3,6 milyar dolar tutabilecek. Bu da bankacılık sektörünün 10,8 milyar dolarlık dövizi elden çıkarması gerektiği anlamına geliyor.