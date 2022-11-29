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Dünya Kupası maçları THY uçaklarında da izlenebilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Dünya Kupası maçları THY uçaklarında da izlenebilecek

Türk Hava Yolları uçaklarında 2022 FIFA Dünya Kupası maçları canlı olarak ekranlara getirilecek. THY, sosyal medya hesabından "Gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanına hazır mısınız?" ifadeleri ile duyurdu.

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