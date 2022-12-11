11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Esnafa büyük destek: Yüzde 76'ya yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Esnafa büyük destek: Yüzde 76'ya yükseltildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.12.2022
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Esnafa büyük destek: Yüzde 76’ya yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar için "Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA