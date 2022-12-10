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İGA ve THY 11 aydır Avrupa’da zirvede

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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İGA ve THY 11 aydır Avrupa’da zirvede

İGA İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 11 ayında günlük ortalama bin 206 uçuş ile Avrupa’daki havalimanları arasındaki en yoğun havalimanı olurken THY ise bin 249 uçuşla bayrak taşıyıcı havayolları arasında ilk sırada yer aldı.

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