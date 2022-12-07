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Yeni asgari ücret belli oluyor… Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Yeni asgari ücret belli oluyor… Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının pazarlığı bugün başlıyor. Yeni asgari ücret Aralık sonunda açıklanacak. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

Asgari ücret zammı için heyecan dolu bekleyiş devam ederken gözler bugünkü ilk toplantıya çevrildi. Bilindiği üzere asgari ücret zam oranı, her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen tespit komisyonu toplantılarıyla kararlaştırılıyor.

Milyonların gözü bugün yapılacak ilk toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanıyor.

Toplantıda işçi ve işveren tarafının talepleri ele alınacak. İşte detaylar...

İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMETTEN 5'ER TEMSİLCİ YER ALACAK

Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyona, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık yapacak.

İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFININ BEKLENTİLERİ ELE ALINACAK?

Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan anket çalışması paylaşılacak.

İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları sunması bekleniyor. Türk-İş, komisyon toplantısı öncesi başkanlar kurulunu toplayacak.

Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, izlenecek yol haritası görüşülecek.

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

Yeni asgari ücretin, geçen yıl olduğu gibi ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor.

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