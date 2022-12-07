Yeni asgari ücret belli oluyor… Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

Yeni asgari ücretin, geçen yıl olduğu gibi ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor.