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ASGARİ ÜCRET pazarlığında İLK RAKAM! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzman isim oran verdi

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 12:19
Son dakika asgari ücret haberi… Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının pazarlığı bugün başladı.  Asgari ücrette işçi ve iş verenin beklentileri ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Duman, “Yüzde 40’ın altında olmayacağını düşünüyorum. Yüzde 55’e kadar çıkabilir.” dedi.
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