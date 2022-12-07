07 Aralık 2022, Çarşamba
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ASGARİ ÜCRET pazarlığında İLK RAKAM! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzman isim oran verdi
Son dakika asgari ücret haberi… Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının pazarlığı bugün başladı. Asgari ücrette işçi ve iş verenin beklentileri ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Duman, “Yüzde 40’ın altında olmayacağını düşünüyorum. Yüzde 55’e kadar çıkabilir.” dedi.