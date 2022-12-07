SON DAKİKA EYT HABERLERİ | EYT’DE BİR YAŞ ŞARTI OLACAK MI? EYT’de gün, yaş ve yıl hesabı nasıl olacak?

SSK açısından belli bir prim ve yılın dolması lazım. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Prim eksik ise bunu tamamlamak gerekiyor. 8 Eylül 99 öncesindeki prim şartı en az SSK'da 5 bindi. Şu anda bir prim şartı fa gelecek mi? Bu da masaya gelen şartlar arasındaydı. Ama en az 5 bin prim olması gerekiyor. Eksik prim varsa bunu doldurmanın yolları var. Doğum ve askerlik borçlanması gibi çeşitli alternatifler var. Dolayısıyla burada primi tamamlamak gerekiyor. Hiç tamamlayamayacak olanlar için ise 3 bin 600 prim gününden kısmı emeklilik hakkı var.