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ASGARİ ÜCRETTE ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 09:27
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının pazarlığı bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirmelerde bulundu.

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