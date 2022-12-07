07 Aralık 2022, Çarşamba
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ASGARİ ÜCRETTE ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR! 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının pazarlığı bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirmelerde bulundu.