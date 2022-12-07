Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi sonrası flaş açıklama! Kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyüme mesajı
SON DAKİKA: Fiyat İstikrarı Komitesi yedinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası alınan kararlara dair yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünüm de detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave adımlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir." ifadeleri öne çıktı. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fiyat İstikrarı Komitesi’nin yedinci toplantısını gerçekleştirdik. Komite’de daha önce değerlendirdiğimiz üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi. İşte enflasyondaki düşüş için öngörülen tarih...
Fiyat İstikrarı Komitesi yedinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası alınan kararlara dair yazılı bir açıklama geldi.
BAKAN NEBATİ'DEN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin yedinci toplantısını gerçekleştirdik. Komite'de daha önce değerlendirdiğimiz üzere Kasım ayında tepe noktasından gerileyen yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Nebati "Ayrıca, ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamalarının sürdürülmesinin önemini vurguladık." dedi.
İŞTE KOMİTEDEN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA
"Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7. Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATİ başkanlığında Komite üyelerinin katılımıyla 6 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ, ARALIK AYINDAN İTİBAREN BELİRGİNLEŞECEK"
Öngörüldüğü üzere Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon, küresel gelişmeler ve aldığımız tedbirler sayesinde Kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, Aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir.
ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK ADIMLAR
Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünüm de detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave adımlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.
KALICI FİYAT İSTİKRARI VE DENGELİ BÜYÜME MESAJI
Komitede, kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının sürdürülmesinin önemi ele alınmıştır.
Fiyat İstikrarı Komitesi'nde daha önce alınan karar çerçevesinde fiyatların şeffaf bir şekilde izlenmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan fiyat takip sisteminde yasal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamanın kısa sürede devreye girmesi için teknik çalışmalar hızlandırılacaktır.
Önümüzdeki süreçte Komite tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecektir."
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