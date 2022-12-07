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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Zam pazarlığı başladı! Uzman isim rakam verdi: Üzerinde olmasını bekliyorum

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 11:44
Son dakika asgari ücret haberi… Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının pazarlığı bugün başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “Konuşmaya 7.785 TL’den başlayacağız onun üstüne çıkacağız.” ifadelerini kullandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Bal, İlk toplantıdan çok da bir şey çıkmaz. İkinci toplantıdan itibaren rakamlar netleşir. 8 bin lira gibi bir psikolojik sınır gözüküyor şu an. 3’lü mutabakatla bunun sonuçlanmasını bekliyorum. 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı. Bal, "EYT’de yaş şartı olacak mı?" sorusunu da yanıtladı.
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