ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Zam pazarlığı başladı! Uzman isim rakam verdi: Üzerinde olmasını bekliyorum

Son dakika asgari ücret haberi… Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret zammının pazarlığı bugün başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “Konuşmaya 7.785 TL’den başlayacağız onun üstüne çıkacağız.” ifadelerini kullandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Bal, İlk toplantıdan çok da bir şey çıkmaz. İkinci toplantıdan itibaren rakamlar netleşir. 8 bin lira gibi bir psikolojik sınır gözüküyor şu an. 3’lü mutabakatla bunun sonuçlanmasını bekliyorum. 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı. Bal, "EYT’de yaş şartı olacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

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