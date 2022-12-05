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TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalar

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Bütçe sunumunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bütçemiz girişimci ve yatırımcıyı teşvik edecek" ifadelerini kullandı. Fuat Oktay, "Bütçemiz Milli Muharip Uçağın, KIZILELMA'nın bütçesidir." dedi. Oktay, "Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında ise yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı. 12 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak.

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