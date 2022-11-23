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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 bütçesi TBMM'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 bütçesi TBMM’de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyonda genel denetim raporu ele alınacak.

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