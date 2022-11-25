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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe teklifi kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe teklifi kabul edildi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

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