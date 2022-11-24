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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Bütçe Sunumu | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Bütçe Sunumu | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "2023'teki yatırımlarımıza şehir hastanelerini de dahildir. Hastanelerde kapasitemizi olabildiğince artırdık" dedi.

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