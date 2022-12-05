Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
Ankara TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 250 bin sosyal konut projesinde Ankara'ya toplam 18 bin 450 konut inşaa edilecek. Birçok ilçede gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut kurası için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura takvimini araştırıyor. Peki, Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan kura çekiliş tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Ankara TOKİ kura takvimi, son günlerde sık sık araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesi ile birlikte kura tarihleri araştırılmaya başlandı. Ankara'nın 15 ilçesine inşaa edilecek toplam 18 bin 450 sosyal konut için başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olabilmek için kura sonucunu beklemeye geçti. Peki, Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan kura çekiliş tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar...
ANKARA'DA NEREYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
* Ankara Ayaş 4. etap 300 / 250000 sosyal konut projesi 300 adet konut
* Ankara Bala 3. etap 160 / 250000 sosyal konut projesi 160 adet konut
* Ankara Beypazarı 150/250000 sosyal konut projesi 150 adet konut
* Ankara Nallıhan Çayırhan 100/250000 sosyal konut projesi 100 adet konut
* Ankara Polatlı 700 / 250000 sosyal konut projesi 700 adet konut
* Ankara Sincan Saraycık 1626/ 250000 sosyal konut projesi 1.626 adet konut
* Ankara Sincan Yenipeçenek 4800 / 250000 sosyal konut projesi 4.800 adet konut
* Ankara Şereflikoçhisar 311 / 250000 sosyal konut projesi 311 adet konut
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için TOKİ'nin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
• Proje il nüfusuna kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğunu bildirir belge ile, kayıtlı olmayanlar ise Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
• Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),
• Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"
• Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
KDV ÖDEMESİ
Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir.
DEVİR İŞLEMLERİ
Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
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