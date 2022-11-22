OECD Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini açıkladı! İşte Türkiye'nin verileri
Türkiye ekonomisindeki büyüme OECD verilerine yansıdı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Türkiye'de bu yıl sonunda 5,3'lük büyüme beklediğini açıkladı. 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 3 olarak sabit tutuldu.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda 5,3, gelecek yıl ise yüzde 3 büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi. Öte yandan OECD, bu yıl sonu için küresel büyüme tahminini yüzde 3,0'ten yüzde 3,1'e yükseltirken, gelecek yıl için ise yüzde 2,2`de sabit tuttu
OECD'nin 3. Çeyrek Küresel Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,4'ten yüzde 5,3'e revize edilirken, 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 3 olarak sabit tutuldu. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 3,4 büyüme kaydetmesinin beklendiği bildirildi.
Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, "Maliye politikası, enerji tüketicilerine yönelik destek tedbirleri ve devletin iddialı sosyal konut projeleri ile projeksiyon dönemi boyunca destekleyici olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.
OECD raporunda, OECD ülkelerinin bir önceki çeyreğe kıyasla bu yılın üçünü çeyreğinde yüzde 0,4 ile oldukça zayıf bir büyüme kaydettiği bildirildi.
Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde G7 ülkeleri içerisinde yer alan ülkelerin büyük çoğunluğunun büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yavaşladığı, ABD'nin yüzde 0,6, Almanya'nın yüzde 0,3, İtalya'nın yüzde 0,5, Kanada'nın yüzde 0,4 ve Fransa'nın yüzde 0,2 büyüme kaydettiği hatırlatıldı.
OECD raporunda, Japonya ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, İngiltere ekonomisinin ise 0,2 daraldığı belirtildi.
Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yakın ekonomilerin de büyüme performansının değerlendirildiği raporda, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 daralan Polonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme kaydederek toparlandığı belirtildi.
Raporda verileri açıklanmış OECD ülkeleri içerisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en güçlü büyümenin yüzde 1,8 ile Meksika'da, yüzde 1,6 ile Kolombiya, yüzde 1,5 ile Norveç'te görüldüğü belirtildi.
2022'YILINA İLİŞKİN KÜRESEL BÜYÜMEYE TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
OECD, bu yıl sonu için küresel büyüme tahminini yüzde 3,0'ten yüzde 3,1'e yükseltirken, gelecek yıl için ise yüzde 2,2'de sabit tuttu.
Küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,7 büyümesi beklenirken, OECD ülkelerinin bu yıl sonunda yüzde 2,8, 2023 yılında yüzde 0,8 ve 2024 yılında yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi.
ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,5'ten yüzde 1,8'e çıkarılırken, ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 1 büyüme kaydedeceği öngörüldü.
OECD raporunda, Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltildi. 2023 yılı için büyüme tahmini yüzde 0,3'ten yüzde 0,5'e revize edilen Avro Bölgesi'nin 2024'te yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi.
Çin ekonomisin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya çekildi. Çin ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 4,1 büyüme kaydetmesi bekleniyor.
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