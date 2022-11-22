OECD Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisini açıkladı! İşte Türkiye’nin verileri

OECD raporunda, Japonya ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, İngiltere ekonomisinin ise 0,2 daraldığı belirtildi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yakın ekonomilerin de büyüme performansının değerlendirildiği raporda, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 daralan Polonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme kaydederek toparlandığı belirtildi.

Raporda verileri açıklanmış OECD ülkeleri içerisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en güçlü büyümenin yüzde 1,8 ile Meksika'da, yüzde 1,6 ile Kolombiya, yüzde 1,5 ile Norveç'te görüldüğü belirtildi.