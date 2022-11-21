Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’dan gaz ve altyapı açıklaması! Yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotası Türkiye!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin altyapısı ve gaz piyasalarıyla doğal gaz merkezi olmak için tüm enstrümanlara sahip olduğunu belirterek, "Yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının Türkiye olması, sahip olduğumuz altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu gösteriyor." dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayelerinde Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ndeki konuşmasında, dünyanın tedarik ve enerji sıkıntısı çektiği bir dönemde Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını ifade etti.