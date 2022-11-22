Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Ekonomik tedbir ve denetlemelerde yeni aşama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomide vatandaşın cebine göz diken ve fiyatların artmasına neden olanlarla ilgili para cezasının dışında da ağır yaptırımların olduğu bir paketten söz etti ve "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımlar kabinede masada olacak" dedi. İşte atılan ve atılacak adımlara ilişkin detaylar;