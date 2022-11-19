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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! Ekonomik destek ödemeleri yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! Ekonomik destek ödemeleri yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak Kasım 2022’de toplam 356.906.974 TL yatırıldığını bildirdi.

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