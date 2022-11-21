Ekonomik krizi yönetemeyen İngiliz hükümetine karşı flaş çağrı! “İş gücü krizine karşı harekete geçme"

İngiltere'de bu yılın eylül ayı itibarıyla işsiz sayısı 1 milyon 244 bin ile yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

Ülkede bu yılın ekim ayı itibarıyla vasıflı iş gücü açığı ise 1 milyon 225 bin olarak kaydedildi.