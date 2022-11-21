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Ekonomik krizi yönetemeyen İngiliz hükümetine karşı flaş çağrı! “İş gücü krizine karşı harekete geçme"

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Ekonomik krizi yönetemeyen İngiliz hükümetine karşı flaş çağrı! “İş gücü krizine karşı harekete geçme

İngiliz Sanayi Konfederasyonu Direktörü Tom Danker, ülkenin içerisinde bulunduğu iş gücü açığının göç politikası yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Danker, “Mevcut pozisyonlarda çalışmak isteyen İngiliz yok. Aranan vasıflar ve iş gücü arasında uyumsuzluk var.” dedi.

İngiltere'nin Birmingham'da düzenlenen İngiliz Sanayi Konfederasyonu (Confederation of British Industry-CBI) yıllık genel toplantısında konuşan Danker, İngiliz politikacılardan ülkenin göç politikaları konusunda daha pratik çözümler üretmeleri çağrısında bulundu.

Danker konuşmasında İngiliz hükümetinin vasıflı çalışan sıkıntısı çekilen alanlarda ekonomik temelli göçe olanak sağlaması gerektiğini söyledi.CBI Direktörü Danker iş dünyası temsilcilerine ekonominin içerisinde bulunduğu iş gücü açığı konusunda dürüst olma çağrısında bulundu ve "Ne ihtiyacımız olan çalışanlar var, ne de verimliğimiz." İfadesini kullandı.

Danker konuşmasında, "Önce yüz binlerce çalışanı salgın döneminde ekonomik aktivitenin durması nedeniyle kaybettik. Eğer o kesimin şimdi yeniden şimdi işe döneceğini düşünenler, özellikle Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) baskı altındayken, kendilerini kandırıyorlar." yorumunda bulundu.

Ülkedeki iş gücü sıkıntısının temellerinin derinlere indiğine işaret eden Danker, "Mevcut pozisyonlarda çalışmak isteyen İngiliz yok. Aranan vasıflar ve iş gücü arasında uyumsuzluk var. Otomasyon sistemlerinin işlerin büyük bir kısmını yapabileceğini düşünmek ise gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, geçen cuma ülke ekonomisi için göçün son derece önemli olduğunu belirtmesine rağmen, yıllık göçmen sayısının azaltılmasını hedeflendiklerini kaydetmişti.

İngiliz Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) verilerine göre, ülke yılda ortalama 200 binin üzerinde göçmen kabul ederken, 2026 yılında yıllık göçmen sayısının 205 bine ulaşması bekleniyor.

İngiltere'de bu yılın eylül ayı itibarıyla işsiz sayısı 1 milyon 244 bin ile yüzde 3,4 olarak kaydedildi.

Ülkede bu yılın ekim ayı itibarıyla vasıflı iş gücü açığı ise 1 milyon 225 bin olarak kaydedildi.

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