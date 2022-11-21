Ekonomik krizi yönetemeyen İngiliz hükümetine karşı flaş çağrı! “İş gücü krizine karşı harekete geçme"
İngiliz Sanayi Konfederasyonu Direktörü Tom Danker, ülkenin içerisinde bulunduğu iş gücü açığının göç politikası yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Danker, “Mevcut pozisyonlarda çalışmak isteyen İngiliz yok. Aranan vasıflar ve iş gücü arasında uyumsuzluk var.” dedi.
İngiltere'nin Birmingham'da düzenlenen İngiliz Sanayi Konfederasyonu (Confederation of British Industry-CBI) yıllık genel toplantısında konuşan Danker, İngiliz politikacılardan ülkenin göç politikaları konusunda daha pratik çözümler üretmeleri çağrısında bulundu.
Danker konuşmasında İngiliz hükümetinin vasıflı çalışan sıkıntısı çekilen alanlarda ekonomik temelli göçe olanak sağlaması gerektiğini söyledi.CBI Direktörü Danker iş dünyası temsilcilerine ekonominin içerisinde bulunduğu iş gücü açığı konusunda dürüst olma çağrısında bulundu ve "Ne ihtiyacımız olan çalışanlar var, ne de verimliğimiz." İfadesini kullandı.
Danker konuşmasında, "Önce yüz binlerce çalışanı salgın döneminde ekonomik aktivitenin durması nedeniyle kaybettik. Eğer o kesimin şimdi yeniden şimdi işe döneceğini düşünenler, özellikle Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) baskı altındayken, kendilerini kandırıyorlar." yorumunda bulundu.
Ülkedeki iş gücü sıkıntısının temellerinin derinlere indiğine işaret eden Danker, "Mevcut pozisyonlarda çalışmak isteyen İngiliz yok. Aranan vasıflar ve iş gücü arasında uyumsuzluk var. Otomasyon sistemlerinin işlerin büyük bir kısmını yapabileceğini düşünmek ise gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, geçen cuma ülke ekonomisi için göçün son derece önemli olduğunu belirtmesine rağmen, yıllık göçmen sayısının azaltılmasını hedeflendiklerini kaydetmişti.
İngiliz Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) verilerine göre, ülke yılda ortalama 200 binin üzerinde göçmen kabul ederken, 2026 yılında yıllık göçmen sayısının 205 bine ulaşması bekleniyor.
İngiltere'de bu yılın eylül ayı itibarıyla işsiz sayısı 1 milyon 244 bin ile yüzde 3,4 olarak kaydedildi.
Ülkede bu yılın ekim ayı itibarıyla vasıflı iş gücü açığı ise 1 milyon 225 bin olarak kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Gaziantep'te okullar tatil mi? Karkamış'a roket saldırısı sonrası 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?
- Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti
- Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Çanakkale'de okullar açık mı, kapalı mı? Valilik son duyurular!
- Öğretmenlere restoranlarda ve kafelerde YÜZDE 30 İNDİRİM! Bakan Özer açıkladı! 31 Aralık'a kadar geçerli!
- 2023 Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayı ve üç aylar başlangıcı hangi tarihte? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Öğretmenler Günü'ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?
- Ayşenur Alkan kimdir? Ayşenur öğretmen hangi okulda görev yapıyordu? Karkamış'taki saldırıda yaşamını yitiren Ayşenur Alkan Türkiye'yi yasa boğdu!
- Sağlık Bakanlığı ilanı son dakika: 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...
- Karkamış'ta ne oldu, patlama mı oldu? Karkamış nerede, nereye bağlı? Roket nereye düştü? Kaç ölü kaç yaralı var?
- 2022 ALES/3 SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI
- Selçuk Bayraktar paylaştı! KIZILELMA nedir? Bayraktar Kızılelma ne zaman çıkacak? Yerli ve Milli İHA KIZILELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ neler?