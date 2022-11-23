Mazota indirim var mı? 24 Kasım Perşembe günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Bu günden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda indirim uygulandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de motorin oldu. Motorine (mazot) indirim olup olmadığını merak eden araç sahipleri, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, mazota indirim var mı? 24 Kasım Perşembe günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
Motorine indirim konusunda araç sahiplerinin araştırmaları sürüyor. Bugünden itibaren benzine uygulanan indirimin ardından gözler motorine çevrildi. Brent petrol fiyatında yaşanan değişimler sonrası akaryakıt fiyatları da aşağı-yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, mazota indirim var mı? 24 Kasım Perşembe günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
ÜST ÜSTE 4 İNDİRİM
Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirimin ardından 19 Kasım'da 75 kuruş daha indirim uygulanmıştı. Benzin grubunda bu gece yarısı bir indirim daha yapılacak. Böylelikle son 1 haftada akaryakıtta toplam 4 indirim gerçekleşmiş oldu.
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,46 dolardan işlem görüyor. Dün 88,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 88,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,06 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlik etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 800 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkenin başkenti Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle koruma tedbirleri arttırıldı.
Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.
Brent petrolde teknik olarak 88,65 ile 89,22 dolar aralığının direnç, 88,08 ile 87,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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