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Mazota indirim var mı? 24 Kasım Perşembe günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Mazota indirim var mı? 24 Kasım Perşembe günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bu günden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda indirim uygulandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de motorin oldu. Motorine (mazot) indirim olup olmadığını merak eden araç sahipleri, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, mazota indirim var mı? 24 Kasım Perşembe günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

Motorine indirim konusunda araç sahiplerinin araştırmaları sürüyor. Bugünden itibaren benzine uygulanan indirimin ardından gözler motorine çevrildi. Brent petrol fiyatında yaşanan değişimler sonrası akaryakıt fiyatları da aşağı-yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, mazota indirim var mı? 24 Kasım Perşembe günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ÜST ÜSTE 4 İNDİRİM

Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirimin ardından 19 Kasım'da 75 kuruş daha indirim uygulanmıştı. Benzin grubunda bu gece yarısı bir indirim daha yapılacak. Böylelikle son 1 haftada akaryakıtta toplam 4 indirim gerçekleşmiş oldu.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 95 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise 55 kuruş indirim bekleniyor.

23 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.08 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

23 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.24 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.97 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

23 Kasım İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.25 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.01 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 TL

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,46 dolardan işlem görüyor. Dün 88,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 88,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 800 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları ve alınan tedbirler ise talep endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkenin başkenti Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle koruma tedbirleri arttırıldı.

Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

Dün itibarıyla şehir dışından Pekin'e geleceklere başkente varıştan itibaren 3 gün test yaptırma şartı getirildi. Günlük vaka sayısının son 1 haftada 20 binin üzerine çıktığı ülkede yaklaşık 6 ay sonra Kovid-19'a bağlı ilk can kaybı yaşandı.

Brent petrolde teknik olarak 88,65 ile 89,22 dolar aralığının direnç, 88,08 ile 87,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Benzine indirim ne zaman gelecek? BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

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