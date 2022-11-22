SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar?

Emeklilerin yanı sıra kamu kurumlarında maaş promosyonu ödemeleri yapılıyor. 3 yıl için tek seferde gerçekleştirilen promosyon ödemeleri son olarak Emniyet Teşkilatı ile MEB personelinde duyurulmuştu. Şimdi ise en çok merak edilenler arasında sağlık personelinin promosyonu yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Sağlık Bakanlığı tarafından maaş promosyonu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.