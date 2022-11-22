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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar?

Kamu kurumları tarafından maaş promosyonu anlaşmaları güncellenirken, bazı kurumlar da yeni promosyon anlaşmasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan sağlık personellerinin promosyon konusu da gündemde. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin promosyon anlaşması duyurulurken, gözler sağlıkçıların promosyon anlaşmasına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar?

Emeklilerin yanı sıra kamu kurumlarında maaş promosyonu ödemeleri yapılıyor. 3 yıl için tek seferde gerçekleştirilen promosyon ödemeleri son olarak Emniyet Teşkilatı ile MEB personelinde duyurulmuştu. Şimdi ise en çok merak edilenler arasında sağlık personelinin promosyonu yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Sağlık Bakanlığı tarafından maaş promosyonu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

İLK ANLAŞMA DUYURULMUŞTU

Samsun'da sağlık çalışanlarına verilecek promosyon ödemeleri hakkında şöyle denilmişti:

"Sendikamızın sürecin başından sonuna yoğun emek ve mesai harcadığı Banka Promosyon Anlaşması için, Müdürlüğümüz ile Yapı Kredi Bankası arasında protokol imzalanmıştır. Kasım ayı 15-25 arasında 27.000₺ tek seferde her bir çalışana yatacaktır."Çalışanlara 3 yıl için tek seferlik ödeme sağlanacak.

MEB PROMOSYONU

Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı çalışanları sevindirdi. Bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçen KDK, il milli eğitim müdürlüğüne "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı da jet hızıyla promosyon sözleşmesini yenileyerek, çalışanlar için tutarın 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltilmesini sağladı.

HANGİ KURUM NE KADAR PROMOSYON VERDİ?

İşte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yeni promosyon tutarları:

- Emniyet Genel Müdürlüğü: 3 yıl 27 bin lira

- Ticaret Bakanlığı: 20 bin lira
- Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25 bin lira
- Ankara Tarım İl Müdürlüğü 22 bin 100 lira

- Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25 bin 500 lira
- Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10 bin lira
- Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41 bin 500 lira

- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31 bin 100 lira
- Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35 bin 200 lira
- Bingöl İl Özel İdaresi: 23 bin 805 lira

- Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 3 yıl, 25 bin 250 lira
- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21 bin 950
- Saruhanlı Belediyesi: 3 yıl, 19 bin 50

- Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35 bin lira
- Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 3 yıl, 37 bin 250 lira
- Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 5 yıl, 19 bin 205 lira

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