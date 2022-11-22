SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar?
Kamu kurumları tarafından maaş promosyonu anlaşmaları güncellenirken, bazı kurumlar da yeni promosyon anlaşmasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan sağlık personellerinin promosyon konusu da gündemde. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin promosyon anlaşması duyurulurken, gözler sağlıkçıların promosyon anlaşmasına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar?
Emeklilerin yanı sıra kamu kurumlarında maaş promosyonu ödemeleri yapılıyor. 3 yıl için tek seferde gerçekleştirilen promosyon ödemeleri son olarak Emniyet Teşkilatı ile MEB personelinde duyurulmuştu. Şimdi ise en çok merak edilenler arasında sağlık personelinin promosyonu yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar? İşte haberin detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Sağlık Bakanlığı tarafından maaş promosyonu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
İLK ANLAŞMA DUYURULMUŞTU
Samsun'da sağlık çalışanlarına verilecek promosyon ödemeleri hakkında şöyle denilmişti:
"Sendikamızın sürecin başından sonuna yoğun emek ve mesai harcadığı Banka Promosyon Anlaşması için, Müdürlüğümüz ile Yapı Kredi Bankası arasında protokol imzalanmıştır. Kasım ayı 15-25 arasında 27.000₺ tek seferde her bir çalışana yatacaktır."Çalışanlara 3 yıl için tek seferlik ödeme sağlanacak.
MEB PROMOSYONU
Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı çalışanları sevindirdi. Bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçen KDK, il milli eğitim müdürlüğüne "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı da jet hızıyla promosyon sözleşmesini yenileyerek, çalışanlar için tutarın 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltilmesini sağladı.
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- SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması açıklandı mı? 2022 doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne kadar?
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