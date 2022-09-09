Avrupa’da yeni krizin adı gıda! Bu kış çok zor geçecek



AB Çiftçi Birliği, pastörizasyon ve süt tozu üretimi süreçlerinin çok fazla enerji tükettiğini, fiyat artışlarından en çok süt ve fırıncılık sektörlerinin etkilendiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu'na göre, bu da bir yıl öncesine göre ağustos sonunda sırasıyla tereyağı fiyatını yüzde 80 ve süt tozu fiyatını da yüzde 55 artırdı.