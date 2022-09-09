Avrupa'da yeni krizin adı gıda! Bu kış çok zor geçecek
Rusya doğalgaz arzını yavaşlattığı için Avrupa bu kış potansiyel bir enerji kıtlığıyla karşı karşıya. Doğalgaz fiyatlarındaki artış, gıda üretmek için enerjiye dayanan çiftlikleri vuruyor. Avrupa ülkelerinde art ardına gıda krizleri patlak veriyor. Market raflarında un ve sıvı yağ başta olmak üzere bir çok ürünü bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Gıda krizi, İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın ardından Fransa'yı da vurdu.
AVRUPA'DA GIDA KRİZİ DERİNLEŞİYOR! FRANSA'DA RAFLAR BOŞ KALDI / VİDEO
Avrupa'daki bazı çiftçiler, yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretimi azaltıyor, bu da zaten krizde olan küresel gıda arzını tehdit ediyor. İsveç'in önde gelen domates üreticilerinden Nordic Greens Trelleborg, mevcut elektrik fiyatları göz önüne alındığında zararla çalışacağı için bu yıl kış mahsulü ekmeyeceğini söyledi.
AB Çiftçi Birliği, pastörizasyon ve süt tozu üretimi süreçlerinin çok fazla enerji tükettiğini, fiyat artışlarından en çok süt ve fırıncılık sektörlerinin etkilendiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu'na göre, bu da bir yıl öncesine göre ağustos sonunda sırasıyla tereyağı fiyatını yüzde 80 ve süt tozu fiyatını da yüzde 55 artırdı.
ENERJİ ŞİRKETLERİ ZORDA
Avrupa'da yaşanan gaz krizi enerji şirketlerini de tehdit etmeye başladı. Şirketlerde temerrüt riskine karşı AB ülkelerinin hükümetleri ve finans kurumları önlem almaya çalışıyor. Norveçli Equinor ASA, Avrupa enerji ticaretinin, en az 1.5 trilyon dolar tutarındaki marj çağrılarının ağırlığı altında çökme riskinin olduğunu söyledi.
Finli kamu kuruluşu Fortum Oyj, yeterli likiditeyi sağlamak için 2.35 milyar euro köprü fonu aldı. İsviçre, Axpo'ya dört milyar franka kadar bir kredi limiti verdi. Finlandiya, şirketlerin ani nakit sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bir "enerji endüstrisi Lehman Brothers" anı konusunda uyarıyor.
Belçikalılar ise daha ucuz alışveriş için Fransa'ya gidiyor. Fransa'daki marketlerde çoğu ürün Belçika'dan daha uyun fiyata satılıyor. Ekmek, müsli, reçel, peynir, yoğurt, pizza, buzlu çay ve çamaşır deterjanı gibi seçilen 150 ürünün Belçika ile Fransa'daki satış fiyatı arasında ortalama yüzde 21.48'lik bir fark bulunuyor. Fransa'dan 613 euroya alınabilen 150 ürün, Belçika'da 781 euroyu buluyor.
İTALYA'DA 881 BİN KOBİ TEHLİKEDE
Enerji krizi İtalya'da 881 bin küçük ve mikro ölçekli işletme ile 3.5 milyon işçinin geleceğini riske attı. İtalya'da Confartigianato adlı örgütün yayınladığı analizde, "Bu İtalyan iş sistemindeki istihdamın yüzde 20.6'sına eşit" denildi. Analizde enerji fiyatlarındaki artışın 43 sektördeki şirketleri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.
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