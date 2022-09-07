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Haberler Galeri Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı gaz politikasının ardından yaşanan enerji krizi giderek derinleşiyor. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durduğunu açıklamasının ardından panik seviyesi de üst sınırlara ulaştı. Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle fahiş bir faturayla karşılaşan bir restoran sahibi "Bu fiyatı ödemem mümkün değil. Bu restorana 27 yıldır emek veriyorum. Yaşamak istiyoruz" diyerek isyan etti. Öte yandan Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in "İflas etmez satışlar durabilir hem biraz tatil yapmış olurlar" sözleri ülkenin gündeminden düşmüyor.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 17:03
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Almanya’da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

Rus enerji kuruluşu Gazprom'un Nord Stream 1 üzerinden Avrupa'ya gaz arzını süresiz olarak durduracağını açıklamasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 arttı.

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Almanya’da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

Piyasa açılışında gösterge gaz fiyatı megavat saat başına 272 Euro'ya yükseldi. Almanya fiyatlardan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

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Almanya’da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

RESTORAN SAHİBİ İSYAN ETTİ

Rekor seviyeler ulaşan fiyatlar halkı zor duruma soktur. 27 yıldır restoran işleten Beate Pohler, aylık doğal gaz faturasınından 176 avrodan 3 bin 400 avro'ya yükseldiğini belirtti.

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Almanya’da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

Pohler, "Evet benim adım Beate Pohler. Pößneck şehrinin girişinde kocamla işlettimiz bir restoranımız var. Şehrimizin büyük festivaline hazırlanırken yeni bir fatura aldım. Şimdiye akdar 176 euro ödediğimiz gaz faturası bu ay 3400 euro olarak geldi. Bu bizim için paha biçilemez bir miktar." sözlerine yer verdi.

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Almanya’da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

ÖDEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

İşletmeci konuşmasına, "Şehir festivallerine hazırlanırken evimize büyük bir pankart astık. Pazartesi buralar kalabalıklaşınca herkesin görmesini istedik. Çünkü bu faturayı ödememiz mümkün değil." ifadeleriyle devam etti.