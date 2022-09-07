Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Restoran sahibi fahiş faturaya isyan etti: Ödemek mümkün değil

Rusya'nın Avrupa'ya uyguladığı gaz politikasının ardından yaşanan enerji krizi giderek derinleşiyor. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom'un Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durduğunu açıklamasının ardından panik seviyesi de üst sınırlara ulaştı. Almanya'da artan enerji fiyatları nedeniyle fahiş bir faturayla karşılaşan bir restoran sahibi "Bu fiyatı ödemem mümkün değil. Bu restorana 27 yıldır emek veriyorum. Yaşamak istiyoruz" diyerek isyan etti. Öte yandan Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in "İflas etmez satışlar durabilir hem biraz tatil yapmış olurlar" sözleri ülkenin gündeminden düşmüyor.