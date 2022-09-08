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İtalya'da enerji krizi günlük hayatı etkiliyor! İtalyanlar çocuklarının geleceğinden endişeli

A Haber
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Giriş: 08.09.2022 14:32
Avrupa enerji kriziyle sarsıldı. Bölgede hayat pahalılığı git gide artarken, emekliler de ailelerine yardım etmenin yollarını arıyor. İtalya'daki emekliler A Haber'e konuştu. Kriz döneminde neler yaşandığından bahsetti. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberinde...
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