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Bakan Kirişci duyurdu: 709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Bakan Kirişci duyurdu: 709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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