23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Dar gelirliler için iki yeni proje! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detaylarını tek tek açıkladı

Son dakika: Dar gelirliler için iki yeni proje! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detaylarını tek tek açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Dar gelirliler için iki yeni proje! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detaylarını tek tek açıkladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dar gelirli vatandaşlarla ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu duyurdu. "Çalışmalar tamamlandı" diyerek müjdeyi veren Bakan Nebati, iki yeni projenin detaylarını anlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA