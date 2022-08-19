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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Borsa İstanbul'a yabancı yatırım girişi açıklaması!

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Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Borsa İstanbul’a yabancı yatırım girişi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı açıklama;

Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

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