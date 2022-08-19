Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Borsa İstanbul’a yabancı yatırım girişi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.