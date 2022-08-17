Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek politikalarını açıkladı! Esnaf, çiftçi, işçi, yatırımcı... Herkesi ilgilendiriyor

Açıklamada verilen bilgilere göre yatırımcıya sağlanan KDV kolaylıkları ise şöyle:

1- KDV'de alıcı mükelleflerin satıcı mükelleflere bağlı olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla "İsteğe Bağlı Tam Tevkifat" uygulaması hayata geçirildi.

2- İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirildi.

3- İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisna 2025 yılı sonuna kadar uzatılırken, turizm inşaat yatırımları da kapsama alındı ve istisna uygulaması kolaylaştırıldı.

4- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV'siz alınabilmesine yönelik uygulama 2025 sonuna kadar uzatıldı.

5- Sanayi sicil belgesine haiz olan sanayicilerin, imalat sanayisinde kullanılmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizatlar için yatırım teşvik belgesi olmasa dahi 2022 yılı sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağlandı.

6- 6745 sayılı Kanunun 80. maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE faaliyetleri sonucunda üretilen motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirildi.

Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. pic.twitter.com/eDqYEVOPwB — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 17, 2022