Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcılarla ilgili açıklama: Kalıcı olacaklar
Son dakika haberi... Yabancı yatırımcıların 9 ayın en yüksek net alımını yaparak piyasa dönüş yaptığı borsada, endeks 3 bin puanı rekor işlem hacmiyle aştı. Analistler yıl sonuna kadar 4 bin puanın aşılabileceğine dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yabancılar borsayı yükseltip çekilecekler' iddiasına yanıt verdi. Bakan Nebati, bu düşünceye katılmadığını, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıların kalıcı olacaklarını düşündüğünü belirtti. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detaylarını anlattı.
Borsa İstanbul'da temmuz ayının ortasında başlayan soluksuz yükselişle endeks 3 bin puanı aşarak tarihi zirveye çıkarken, uzun zamandır piyasaya sırtını dönen yabancı yatırımcı da oyuna girmeye başladı. Borsada BIST-100 Endeksi geçen haftayı 3.020 puandan tamamlarken, endeksin 1 yıllık yükselişi yüzde 109.8'e, 2022 primi ise yüzde 62.6'ya ulaştı.
3.1 TRİLYON LİRA AŞILDI
14 Temmuz'dan bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 27 oldu. Endeksteki yükselişle birlikte işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, son 1 yılda 1.7 trilyon lira, yıl başından bu yana 1.2 trilyon lira, 14 Temmuz 2022'den bu yana ise 600 milyar lira artarak 3.1 trilyon liranın üzerine çıktı.
Özellikle ağustos başından bu yana hızlanan yabancı girişinin etkisiyle, Borsa İstanbul getiri sıralamasında dünyanın zirvesindeki yerini perçinledi. Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 5.44, 6 ayda yüzde 48.60, yıl başından bu yana yüzde 62.6, son 1 yılda yüzde 109.8 ve en düşük seviyenin görüldüğü tarihten bu yana da yüzde 63.1 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Son 1.5 ayda, savaş halindeki Ukrayna'nın notunu artırırken, Türkiye'nin kredi notunu indirerek tepki çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bu hamlelerine, yabancı yatırımcıların da prim vermediği gözlendi. Borsa İstanbul'a 5-12 Ağustos tarihleri arasında 270 milyon dolarla son 9 ayın en büyük yabancı girişi oldu. TCMB verilerine göre 5-12 Ağustos'taki toplam yabancı girişi 358 milyon dolar olarak gerçekleşti.
GEÇEN HAFTA REKOR GİRİŞ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, cuma günü yaptığı açıklamada Borsa İstanbul'a 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13.6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini bildirdi. 12-19 Ağustos tarihleri arasındaki haftada yabancı girişinin 600 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor.
YENİ HEDEF: 4.000 PUAN
Borsada son dönemde yaşanan yükselişte, kâr rekoru kıran banka hisselerinin de özellikle yabancı alımlarıyla tekrar dümene geçmesinin etkili olduğunu belirten analistler, enflasyondan korunmak isteyen yerli yatırımcının ilgisinin de sürdüğüne dikkat çekiyor. 6 aylık bilançolara göre Borsa İstanbul'un benzer piyasalara göre halen yüzde 60'a yakın iskontolu olduğu vurgulanırken, analistler bu yıl 4 bin seviyesinin görülebileceğini ifade ediyor.
BAKAN NEBATİ'DEN YABANCI YATIRIMCILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıların kalıcı olmayacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Nebati, ilginin kalıcı olacağını düşündüğünü belirtti.
BORSA İSTANBUL'A YABANCI İLGİSİ
A Haber canlı yayınına katılan A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı:
Dün Kabine sonrası konuştuk Bakan Bilgin'le, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile de görüşme fırsatımız oldu. Ona da Borsa'ya yabancı ilgisini sorduk. Bunlar geçici mi kalıcı mı sorularını yönelttik.
O da kesinlik geçici olduğunu düşünmüyorum kalıcı bir ilgi var hatta önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Borsa tarafında ciddi bir beklentimiz var ifadelerini kullandı.
BAKAN NEBATİ'DEN BORSA İSTANBUL'DAKİ YABANCI YATIRIMCILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
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