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Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...

Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Aile Destek Paketi yardımı her ay belirli miktarda ödemeler ile gerçekleşiyor. Sürece dahil olmak isteyenler başvuruların devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...

Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 ay boyunca devam edecek olan Aile Destek Programı ödemeleri 4 milyon haneye destek sağlayacak. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

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