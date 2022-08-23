Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 ay boyunca devam edecek olan Aile Destek Programı ödemeleri 4 milyon haneye destek sağlayacak. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...