Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Aile Destek Paketi yardımı her ay belirli miktarda ödemeler ile gerçekleşiyor. Sürece dahil olmak isteyenler başvuruların devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 12 ay boyunca devam edecek olan Aile Destek Programı ödemeleri 4 milyon haneye destek sağlayacak. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
- Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, şartları neler?
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
- Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?
- Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?
- Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
- Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?