23 Ağustos 2022, Salı
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Dar gelirliler için 2 yeni destek! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detaylarını tek tek açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek için çalışmaların tamamlandığını ve yakında açıklanacağını duyurdu. Bakan Nebati, kredi düzenlemesine ilişkin "Bu adım ile faizlerde gerileme hedeflendi. Büyük ihtimalle kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yansıyacağı konusunda beklentimiz var" dedi.