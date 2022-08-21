Oruç Reis muhteşem dönüşe hazır! 20 yıllık veriyi 8 yılda toplayabilecek

Bu kapsamda Karadeniz'de deniz altına boru serimi devam ederken, 2018'den bu yana Akdeniz'de ise 8 derin deniz sondajı planlanan takvim çerçevesinde tamamlandı. Oruç Reis'in bakımda olduğu şu günlerde, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ise Karadeniz'de çalışmalarını sürdürüyor.