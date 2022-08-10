Türkiye’nin geleceği Mavi Vatan’da yükseliyor! Abdülhamid Han dünya basınında olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanan yeni nesil geminin Gazipaşa açıklarına ulaşacağını kaydeden AP, haberinde 2020 yılındaki gerilimi hatırlattı. Haber ajansı, Mersin'deki törende "Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir" diyen Erdoğan'ın hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs'ın yanı sıra Batılı müttefiklerine de açıkça atıfta bulunduğunu yazdı.