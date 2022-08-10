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Türkiye'nin geleceği Mavi Vatan'da yükseliyor! Abdülhamid Han dünya basınında olay oldu

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han görev sahası olan Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başladı. Başkan Erdoğan dünkü programda söylediği sözlerle uluslararası basında haber oldu. Türkiye'nin hakkını alacağını her platformda dilen getiren Başkan Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu Yunan medyasında da korku ve paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:27
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Türkiye’nin geleceği Mavi Vatan’da yükseliyor! Abdülhamid Han dünya basınında olay oldu

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Türkiye Akdeniz'in doğusuna yeni sondaj gemisi gönderiyor' başlığıyla dünyaya servis ettiği haberde, Abdülhamid Han'ın ilk rotasının başka hiçbir ülkenin hak talebinde bulunmadığı bir nokta olduğunu yazdı.

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Türkiye’nin geleceği Mavi Vatan’da yükseliyor! Abdülhamid Han dünya basınında olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanan yeni nesil geminin Gazipaşa açıklarına ulaşacağını kaydeden AP, haberinde 2020 yılındaki gerilimi hatırlattı. Haber ajansı, Mersin'deki törende "Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir" diyen Erdoğan'ın hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs'ın yanı sıra Batılı müttefiklerine de açıkça atıfta bulunduğunu yazdı.

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Türkiye’nin geleceği Mavi Vatan’da yükseliyor! Abdülhamid Han dünya basınında olay oldu

Türkiye ve Yunanistan'ın deniz sınırları belirlenirken özellikle Ege Denizi'ndeki küçük adaların göz önünde tutulması gibi konularda anlaşmazlık yaşadığını bildiren AP, Türkiye'nin tüm sondaj gemilerinin adlarının Osmanlı padişahlarından geldiğini vurguladı.

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Türkiye’nin geleceği Mavi Vatan’da yükseliyor! Abdülhamid Han dünya basınında olay oldu

Alman resmi yayın organı Deutsche Welle, AP'nin haberini aynı başlıkla sayfasına taşıyıp, Abdülhamid Han isminin Osmanlı padişahlarından birinin adı olduğunu okurlarına aktardı.

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Türkiye’nin geleceği Mavi Vatan’da yükseliyor! Abdülhamid Han dünya basınında olay oldu

'Türkiye iki yıl sonra Akdeniz'e sondaj gemisi yolluyor' başlığını tercih eden Agence France-Presse (AFP), 2020 yılındaki gerilimde Türk ve Yunan savaş gemilerinin karşı karşıya geldiğini hatırlatıyor.