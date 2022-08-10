10 Ağustos 2022, Çarşamba
Türkiye'nin geleceği Mavi Vatan'da yükseliyor! Abdülhamid Han dünya basınında olay oldu
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han görev sahası olan Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başladı. Başkan Erdoğan dünkü programda söylediği sözlerle uluslararası basında haber oldu. Türkiye'nin hakkını alacağını her platformda dilen getiren Başkan Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu Yunan medyasında da korku ve paniğe neden oldu.
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:27
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