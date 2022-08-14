Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, gemi ilk görev noktasında faaliyete başlamasına rağmen rahat değil. Pazartesi günü sıcak bir gündem yaşanabileceğini söyleyen Yunan basını, Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzda olduğunu ve ABD Pentagon'a güvendiklerini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini daha ekledi.

Giriş Tarihi: 14.08.2022 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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