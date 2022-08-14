14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, gemi ilk görev noktasında faaliyete başlamasına rağmen rahat değil. Pazartesi günü sıcak bir gündem yaşanabileceğini söyleyen Yunan basını, Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzda olduğunu ve ABD Pentagon'a güvendiklerini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini daha ekledi.

Giriş Tarihi: 14.08.2022 11:34
  • 1
  • 14
Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Temmuz ayının ortalarında sefere çıkacağı duyurulan Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yeri belli olmasına rağmen gemi halen Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti.

  • 3
  • 14
Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini açıklamasının ardından da endişeleri dinmeyen ülkenin gazetesi Ta Nea "Gardımızı indirip Ege'de bir yaz rahatlığına mı girelim? Mümkün değil" dedi.

  • 4
  • 14
Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Gazete, bu durum karşısında ABD'den medet umduklarını dile getirdi. 15 Ağustos, yani yarın sıcak bir durumun yaşanmasından endişelenildiğini belirten Ta Nea, bu durumla ilgili Pentagon'un da alarmda olduğunu iddia etti.

  • 5
  • 14
Yunan basınında Abdülhamid Han korkusu! Gözlerini o tarihe diktiler, masada yeni bir senaryo var

Ayrıca Ulusal Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un başbakanı temsilen Tinos'ta olacağı, ancak diğer görevlilerinin tamamının ofis ve orduda yüksek alarmda olacağı ifade edildi.