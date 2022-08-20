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Tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu! Kısa sürede hesaplara yatacak! Yeşilyurt Belediyesi'nden emekçilere müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu! Kısa sürede hesaplara yatacak! Yeşilyurt Belediyesi’nden emekçilere müjde

Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu yatırılacak. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Belediye Personelimizin maaş ihalesini sonuçlandırdık. 27 bin 50 TL. Banka promosyonu hâyırlı olsun” ifadeleri kullanılırken, belediye çalışanları gelen bu haber sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu yatırılacağı öğrenildi.

27 BİN 50 TL TEK SEFERDE ÖDENECEK

Yeşilyurt Belediyesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada; "Belediye Personelimizin maaş ihalesini sonuçlandırdık. 27 bin 50 TL. Banka promosyonu hâyırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da; "Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

1030 PERSONELİ KAPSAYACAK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla yürütülen ve Yeşilyurt Belediyesi'nde görev yapan bin 30 personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi tamamlandı.

Yapılan ihale sonucunda; anlaşmaya varılan banka tarafından Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 Bin 50 TL. banka promosyonu yatırılacak.

İHALE TAMAMLANDI

Yeşilyurt Belediyesi'nde görev yapan toplam bin 30 personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale tamamlandı.

2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması sonrasında belediye personellerine tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu ödenmesine dair anlaşmada ihale sözleşmesinde yer aldı.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Yeşilyurt Belediye personellerine yüksek oranda banka promosyonu aktarılması noktasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın bizzat takip ettiği çalışmaların ardından belli olan banka promosyonu, çalışanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Belediye personellerinin yüzünü güldürecek maaş promosyon ihale sürecinin tamamlanmasında büyük bir emek sarf eden Mehmet Çınar, banka promosyonunun ilk maaşta personellerin hesabına yatırılacağının müjdesini verdi.

Yeşilyurt Belediye personellerinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyemizde birlikte aynı mesaiyi paylaştığımız çok kıymetli çalışanlarımıza ekonomik yönden bir destekte daha bulunmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. Her biri bizim ayrı bir değer ve kıymet taşıyan personellerimizi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini sonuçlandırmış olduk. Hizmet-İş ile Bem-Bir Sen işyeri temsilcilerinin de yer aldığı ihale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak, 2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdiler. Belediye personeline ekonomik destek sağlamayı hedefleyen anlaşmanın en önemli konusu hiç şüphesiz; personellerimize verilecek olan promosyon bedeli olmuştur. Yapılan ihale neticesinde beş yıllık maaş ihalesini kazanan banka tarafından tek seferde personellerimizin hesabına 27 bin 50 TL. yatırılacaktır. Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk. Bütün çalışanlarımıza ve ailelerine hâyırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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