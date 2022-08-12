Muhalefetin "Abdülhamid Han" sessizliği: Dünya manşetlere taşıdı, onlar görmezden geldi! İYİ Parti'li Aytun Çıray dev adımı karalamaya çalıştı
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Doğu Aakdeniz'deki görevine başladı. Dünya basını gelişmeyi anbean okuyucularını duyururken muhalefet partileri dev adımı görmezden geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sessizliğe büründü. Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray ise tarihi adımı karalamaya çalıştı.
Abdülhamid Han sondaj gemisi Mavi Vatan'da göreve başladı. Gözler muhalefet partilerine çevrildi. Üçüncü köprü, Marmaray, Kanal İstanbul, üçüncü havalimanı gibi birçok dev projeye karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu başarıyı görmezden geldi.
Daha önce devleti küresel güçlere karşı savunan Abdülhamid Han'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sessiz kaldı. Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray ise ''Dağ fare doğurdu'' diyerek dev adımı karalamaya çalıştı.
DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU
Başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda ülke önceki günkü töreni anbean takip etmişti. Dünya basını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törende sarf ettiği "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz" sözlerini manşetlere taşıdı. İşte dünya basınında öne çıkan yorumlar:
AL JAZEERA: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başladı" başlığını attı.
ABC NEWS: "Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisinin açılışını yaptı" başlığını kullandı.
AP: Türkiye'nin diğer sondaj gemilerine Fatih, Kanuni ve Yavuz isimleri verdiğine dikkat çekilerek "Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi" yorumu yapıldı.
BRUSSELS TIMES: "Türkiye, petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor" başlığını kullandı.
CNN: Yunanistan geminin göreve başladığı tören için "Erdoğan güç gösterisi yaptı" yorumunda bulundu.
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