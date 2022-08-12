Muhalefetin "Abdülhamid Han" sessizliği: Dünya manşetlere taşıdı, onlar görmezden geldi! İYİ Parti'li Aytun Çıray dev adımı karalamaya çalıştı

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda ülke önceki günkü töreni anbean takip etmişti. Dünya basını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törende sarf ettiği "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz" sözlerini manşetlere taşıdı. İşte dünya basınında öne çıkan yorumlar: