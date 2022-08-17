Bakan Fatih Dönmez: Abdülhamid Han Yörükler-1'de sondajına başladı
"Akdeniz'de yeni müjdelere kararlıyız" mesajıyla önemli bir gelişmeyi ilan eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı." dedi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı." dedi.
"AKDENİZ'DE YENİ MÜJDELERE KARARLIYIZ"
Bakan Dönmez, "Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN UĞURLANMIŞTI
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos 2022'de ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı.
Bakan Dönmez, geminin 10 Ağustos'ta görev yerine ulaştığını bildirmişti.
ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi boyama işlemi yapıldı.
Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.
Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olan gemide, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve diğer boyama çalışmaları yapıldı.
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görede.
7. nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli promosyonu 8.000 TL'ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...
- ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlar?
- KPSS önlisans başvuru tarihi uzatıldı mı? KPSS önlisans başvurusu son gün ne zaman?
- 17 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi gün kutlanacak? 30 Ağustos'ta kaç gün tatil yapılacak?
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? MEB son durum
- Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? 2022 Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Mevlid Kandili hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet 2022 Mevlid Kandili takvimi
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?
- Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli'den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!
- Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?