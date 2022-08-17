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Bakan Fatih Dönmez: Abdülhamid Han Yörükler-1'de sondajına başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Bakan Fatih Dönmez: Abdülhamid Han Yörükler-1’de sondajına başladı

"Akdeniz'de yeni müjdelere kararlıyız" mesajıyla önemli bir gelişmeyi ilan eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı." dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı." dedi.

"AKDENİZ'DE YENİ MÜJDELERE KARARLIYIZ"

Bakan Dönmez, "Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

Abdülhamid Han sondajına başladı "ABDÜLHAMİD HAN SONDAJINA BAŞLADI"

BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN UĞURLANMIŞTI

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos 2022'de ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı.

Bakan Dönmez, geminin 10 Ağustos'ta görev yerine ulaştığını bildirmişti.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi boyama işlemi yapıldı.

Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olan gemide, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve diğer boyama çalışmaları yapıldı.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görede.

7. nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

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