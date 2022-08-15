Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması

MANİPÜLASYON YAPMAK İSTEYEN KÖTÜ NİYETLİ GÜÇLERİN YOLUNA TAŞ KOYUYOR

Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor.

Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.