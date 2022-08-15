15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır. Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kur Korumalı TL Mevduat hesabı ile ilgili önemli mesajlar verdi.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları:

Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası'na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

MANİPÜLASYON YAPMAK İSTEYEN KÖTÜ NİYETLİ GÜÇLERİN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor.

Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.

Kur Korumalı Mevduat açıklaması KUR KORUMALI MEVDUAT AÇIKLAMASI

Bakan Nebati’den gıda fiyatları açıklaması! BAKAN NEBATİ'DEN GIDA FİYATLARI AÇIKLAMASI!
Bakan Nebati: Gereken neyse yapıyoruz BAKAN NEBATİ: GEREKEN NEYSE YAPIYORUZ
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na ÖTV yanıtı BAKAN NEBATİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖTV YANITI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA