Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır. Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor." dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kur Korumalı TL Mevduat hesabı ile ilgili önemli mesajlar verdi.
İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları:
Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası'na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.
MANİPÜLASYON YAPMAK İSTEYEN KÖTÜ NİYETLİ GÜÇLERİN YOLUNA TAŞ KOYUYOR
Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor.
Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.
Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.
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