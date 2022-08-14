Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gıda fiyatları açıklaması! 'Zincir marketleri yakından takip edeceğiz'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son zamanlarda artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Nebati, "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gıda fiyatlarıyla ilgili sosyal medya adresinden açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati yaptığı paylaşımda:
"Pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız.
Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur.
Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir.
Ülkemizde devletimizin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamalar, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatılmıştır.
Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.
Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz Şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek Nisan ayında yüzde 0,8; Mayıs ayında 0,6; Haziran ayında 2,3 ve Temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur.
Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak "Birlikten Berekete" anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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