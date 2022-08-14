Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den gıda fiyatları açıklaması! ’Zincir marketleri yakından takip edeceğiz’

Ülkemizde devletimizin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamalar, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatılmıştır.

Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.