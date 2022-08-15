Evde bakım maaşı neden yatmadı? 15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet ile iller listesi...
15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik olarak sağlanan destek olarak bilinen evde bakım parası yatan iller araştırılmaya başlandı. Her ay ödenen evde bakım parası Ağustos ödemeleri için sorgulamalar yapılıyor. Peki, Evde bakım maaşı neden yatmadı? 15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet ile iller listesi...
Evde bakım maaşı neden yatmadı? 15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı itibarıyla belirli şartları taşıyan vatandaşlara verilen evde bakım parası her ay hesaplara yatırılıyor. Bu ay için ne zaman hangi tarihte yatacağını öğrenmek isteyenler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Evde bakım maaşı neden yatmadı? 15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet ile iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşları güncel listesi henüz netleşmedi. Ödemeler 15 Ağustos ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Ağustos itibariyle netleşmeye başlayacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı, hasta, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından verilen yardım paraları arasında yer alıyor. 2706 lira olan evde bakım maaşı ücretlerinin, asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı sonrasında ne kadara yükseldiği merak konusu olmuştu.
Gelen asgari ücret zammı sonrasında 2706 lira olan evde bakım maaşı ücreti 3340 lira oldu.
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