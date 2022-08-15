Evde bakım maaşı neden yatmadı? 15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı itibarıyla belirli şartları taşıyan vatandaşlara verilen evde bakım parası her ay hesaplara yatırılıyor. Bu ay için ne zaman hangi tarihte yatacağını öğrenmek isteyenler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Evde bakım maaşı neden yatmadı? 15 Ağustos evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet ile iller listesi...