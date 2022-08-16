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Emin Ahmadov: Türk dünyası küresel krizde pozitif ayrışıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Emin Ahmadov: Türk dünyası küresel krizde pozitif ayrışıyor

Uluslararası avukat ve girişimci Emin Ahmadov, “Türk dünyası küresel krizde pozitif ayrıştı. Dünya ekonomisi küçülürken büyüyen Türkiye, Türk coğrafyasının gözdesi ve rol modeli haline geldi” dedi.

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